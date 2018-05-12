Состояние Малобродского улучшилось

Врачи 20-й Городской клинической больнице Москвы сообщили ТАСС, что сейчас экс-гендиректор «Гоголь-центра» находится в отделении неотложной кардиологии.

«Он находится в неотложной кардиологии, состояние средней тяжести», — сказала собеседница агентства из справочной медучреждения.

Напомним, 10 мая суд отказал СКР в переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест. Ему стало плохо на заседании суда, была вызвана скорая помощь, позже доставившая его в клинику. Правозащитники обнаружили, что там его пристегнули к кровати наручниками, но после их жалобы в ГУ МВД России по Москве, делать это перестали.

Законность отказа в переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест проверит Мосгорсуд 21 мая.