Специалисты сообщили о вредоносном ПО, распространенном через расширения к Google Chrome

Сотрудники компания в сфере сетевой безопасности и развертывания программного обеспечения Radware рассказали о вредоносном ПО, распространенном через официальные расширения к браузеру Google Chrome.

Сообщается, что злоумышленники распространили через социальную сеть Facebook ссылки на ложную версию YouTube. Там предлагалось установить расширения из Chrome Web Store. Если пользователь устанавливал их, компьютер становился частью ботнета и крал данные из Facebook и другой социальной сети — Instagram.

Как только это обнаружили, компания Google незамедлительно удалила расширения.

По подсчетам Radware, с конца марта заразили больше 100 тысяч компьютеров в разных странах.

Ранее разработчик и сооснователь поисковой системы Google Сергей Брин рассказал в открытом письме об угрозах искусственного интеллекта.