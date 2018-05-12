СРОЧНО: Первое фото подбитого ракетой «Панциря» рассказало о причине поражения машины (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщалось, при ночном обстреле Сирии два дня назад израильская армия использовали современные «беспилотники-камикадзе».

Один из этих барражирующих боеприпасов поразил ЗРПК «Панцирь» ПВО Сирии на авиабазе Мезза в провинции Дамаск.

Видео поражения цели было опубликовано вооружёнными силами Израиля.

Этим вечером сирийцы опубликовали первое фото уничтоженного израильским «беспилотником-камикадзе» зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства.

На фотографии отчётливо видно, что все ракеты отстреляны (это видно по нагару на трубах), радар находится не в активном положении, гидравлическая стойка поднята (при изготовке к стрельбе она всегда опускается и стабилизирует положение машины).

«Панцирю» просто нечем было отражать атаку. По всей вероятности, военнослужащие подняли стойку, чтобы отправиться на перезарядку. Судя по всему, израильским военным удалось уничтожить уже безоружную машину.

Как ранее сообщалось, ЦАХАЛ атаковал сирийские объекты несколькими волнами, можно сделать однозначный вывод, что ЗРПК хорошо поработал при отражении первой волны ракет.

Также известно, что в результате попадания в машину погиб сирийский герой — лейтенант Али Мустафа. Судя по всему, это именно он бежит на видео к боевой машине, услышав сигнал тревоги.