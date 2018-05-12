США направят Украине 125 млн долларов на восстановление Донбасса

Тема: Новости Украины

Американское агентство по международному развитию (USAID) приняло решение о выделении властям Украины транша на 125 млн долларов для восстановления экономики Донбасса и прилегающих территорий, сказано в заявлении агентства в Facebook. Читайте по теме

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«Эта дополнительная помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и объединение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорение ее развития», — отмечается в сообщении.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в мае в стране может быть сформирован независимый антикоррупционный суд, после чего Украина получит возможность получить от Международного валютного фонда очередной валютный транш на поддержку экономики.

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