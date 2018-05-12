США поддержат экономику Северной Кореи в обмен на отказ от ядерного оружия

Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в пятницу пообещал от лица государства поддержать экономику КНДР в случае, если Пхеньян откажется от своей ядерной программы.

«США окажут экономическую поддержку Северной Корее, если она откажется от ядерного оружия», — цитирует «Интерфакс» его слова.

Помпео сообщил, что его переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, состоявшиеся в Пхеньяне на этой неделе, прошли успешно.

«Между нами состоялся хороший основательный разговор, в том числе на тему сложных и глубоких проблем и стратегических решений, которые председателю Киму придется принять», — сказал он.

В ходе визита в Пхеньян Помпео также обсудил с руководителем Единого фронта, департамента Трудовой партии Кореи Ким Ен Чером подготовку встречи лидера КНДР и президента США Дональда Трампа, которая пройдет в Сингапуре 12 июня.

Ранее Трамп заявил, что ожидает, что на встрече с лидером Северной Кореи «произойдёт что-то очень хорошее». Сам Ким Чен Ын назвал предстоящие переговоры с американским лидером возможностью построения «позитивного будущего» на Корейском полуострове.

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