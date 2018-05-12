США заявили о перехвате российских бомбардировщиков у берегов Аляски

Американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 районе Аляски, сообщает представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Скотт Миллер.

По его словам, российские бомбардировщики Ту-95 вошли в зону ответственности воздушно-космической обороны США над Беринговым морем. Однако воздушные границы США и Канады самолеты не пересекли.

Миллер добавил, что Ту-95 пролетали в международном воздушном пространстве: международные соглашения не нарушены.

Ранее Минобороны России заявило, что противолодочные самолёты Ту-142 и ракетоносцы Ту-95 совершили плановые полеты над нейтральными водами Охотского и Берингова морей, а также над акваторией Северного Ледовитого океана.