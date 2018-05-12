Стало известно, когда ВМФ России получит уникальные подводные беспилотники «Посейдон»

Беспилотные подводные аппараты «Посейдон» с атомной энергетической установкой поступят в ВМФ России в рамках действующей госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы, их носителем станет строящаяся на «Севмаше» новая атомная подлодка.

Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Система «Посейдон» включена в госпрограмму вооружения до 2027 года и должна быть введена в боевой состав ВМФ до конца программы. В ее состав входят несколько скоростных глубоководных торпед с малогабаритной ядерной энергетической установкой.

Их носителем станет атомная подлодка, строящаяся на «Севмаше», — сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил тип субмарины-носителя, но отметил, что «это будет не подлодка пятого поколения «Хаски».

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

На «Севмаше» строятся как минимум две атомные подлодки спецназначения.

В частности, по данным из открытых источников, незаконченная АПЛ проекта 949А «Белгород» была в декабре 2012 года перезаложена по спецпроекту 09852, она станет носителем необитаемых и обитаемых глубоководных исследовательских аппаратов.

Еще одна атомная подлодка специального назначения «Хабаровск» была заложена в июле 2014 года. По неподтвержденным данным, подлодка строится по проекту 09851 и может выступать в роли носителя как различных глубоководных аппаратов, так и новой системы вооружения.

Аппарат «Посейдон»

О создании в России беспилотного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой впервые сообщил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в феврале 2018 года.

Позже главком ВМФ Владимир Королев уточнил, что это оружие позволит флоту решать широкий спектр задач в акваториях рядом с территорией противника, система наведения позволит аппаратам самостоятельно выходить к цели с высокой точностью.

По данным Королева, аппараты вместе с носителями — атомными подводными лодками — входят в так называемую океанскую многоцелевую систему.

Уже проведены испытания основного элемента беспилотника — ядерной энергетической установки, благодаря которой аппарат сможет двигаться на глубине свыше 1 км на большой скорости, оставаясь незамеченным.

Аппарат получил название «Посейдон» в ходе открытого голосования на сайте Минобороны.