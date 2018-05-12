Трамп начал компанию по снижению цен на лекарства в США «с небес на землю»

Президент США Дональд Трамп объявил о начале компании по снижению цен на медикаменты в стране, отметив, что для его администрации интересы пациентов находятся на первом месте.

Об этом американский лидер заявил, выступая в пятницу в Розовом саду Белого дома.

«В моей администрации мы ставим интересы пациентов на первое место. Я дал указание министру Азару (главе Минздрава США) начать проводить реформы, которые приведут к тому, что взлетевшие цены на лекарства вернутся на землю», - рассказал Трамп, в частности.

Также он отметил, что власти не будут больше премировать фармкомпании, постоянно повышающие цены на медикаменты. По словам Трампа, план, разработанный Белым домом, положит конец бесчестным двойным сделкам, благодаря которым посредники пользуются теми льготами и скидками, которые должны предоставляться пациентам и потребителям лекарств.

В ходе выступления президент США раскритиковал медицинскую отрасль, которая тратит на лоббирование своих интересов больше всех остальных отраслей в стране, отметив, что в эту порочную систему вовлечены производители медикаментов, страховщики, продавцы и менеджеры по пособиям в фармацевтике, а также еще многие другие.