Турция назвала срок запуска газопровода в обход России

Трансанатолийский газопровод (TANAP) будет запущен в эксплуатацию 12 июня, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, передаёт агентство Anadolu.

Трубопровод TANAP, ежегодная пропускная способность которого составляет 16 миллиардов кубометров газа, является альтернативой российским маршрутам поставок газа в Европу. Читайте по теме

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Он будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы страны. TANAP вместе с другим газопроводом — Трансадриатическим (TAP) — составляет часть проекта «Южный газовый коридор».

Проект «Южного газового коридора» предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского моря через территории Грузии и Турции европейским потребителям.

На начальном этапе планируется поставлять по трубе газ с месторождения «Шах-Дениз». В перспективе в проекте могут появиться другие источники.

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