Ученые из Британии научились дрессировать пауков

Ученые из манчестерского университета в Британии научили паука-хищника прыгать в высоту и на разные расстояния.

Отмечается, что исследователи начали изучать особенности их движения, чтобы использовать полученные данные при разработке микроботов. По данным, целью исследования стал ответ на вопрос, почему анатомия и поведение паука эволюционировали именно таким образом. И, во-вторых, использовать эти знания о пауках, чтобы спроектировать новый класс гибких микророботов, — говорится в сообщении университета.

Объектом исследования ученых стала паучиха по кличке Ким из вида пауков-скакунчиков (Phidippus regius). Ее обучили прыгать с искусственной платформы в условиях лаборатории.

Авторы исследования выяснили, что Ким может прыгнуть в длину в шесть раз превышающую длину своего тела, при этом человек может прыгнуть лишь в 1,5 раза больше длины своего тела. Нагрузка на лапы насекомого может превысить вес паука в пять раз. После того, как ученые поймут, как работает этот биомеханизм. они смогут использовать его в разработках микроботов.