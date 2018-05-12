Ученые объяснили, почему собаки так сильно боятся грозы

Большинство хозяев собак очень беспокоятся о своих питомцах, когда видят их паническое поведение чуть ли не за день до грозы.

По словам экспертов, всему виной страх, однако они не смогли найти единственное объяснение. Если природа заложила в животных потребность в защите своей территории, то они будут бросаться на угрозу.

Однако, в случае, когда также на генетическом уровне есть склонность к реакции на изменение атмосферного давления, то собаки начинают «сходить с ума». Признаками такого страха могут стать прижатые уши и хвост, широко распахнутые глаза, учащенное дыхание и зевота.

При этом в ветеринарии существуют и другие версии такой реакции. К примеру, собаки чутко реагируют на электричество, которое усиливается перед грозой. Есть теория о наследственной передаче страха у животных.

Изменить эту реакцию питомца никак нельзя, можно только облегчить этот период. Ветеринары предлагают выяснить, где от грозы прячется собака и сделать это место максимально комфортным.