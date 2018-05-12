Ученые рассказали о происхождении Луны

До появления Луны Земля пережила несколько катастроф, причиной которых стали образования множества неустойчивых и короткоживущих спутников.

Так, по одной из гипотез ученых, Земля столкнулась с другой протопланетой, и из вещества обоих тел образовалась Луна.

Так, в ходе исследования ученые смоделировали ударное образование множества «протоспутников» и их гравитационное взаимодействие с планетой, и друг с другом. Эти хаотичные взаимодействия приводят к слиянию их в более крупные тела, а затем — до выброса за пределы околоземной орбиты.

До этого геологи выяснили, что твердое металлическое ядро внутри Земли образовалось 1–1,5 млрд лет назад. Кроме того, ученые смогли определить скорость роста земного ядра: за год его радиус увеличивается примерно на миллиметр.