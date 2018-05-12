Ученые выяснили, почему гормон счастья не превращает людей в наркоманов

Биологи обнаружили существенные различия в том, как клетки мозга реагируют на молекулы опиоидных наркотиков с одной стороны и гормонов счастья — с другой, что может объяснять, почему первые вызывают зависимость, а вторые — нет, говорится в статье, опубликованной в журнале Neuron."До сих пор у нас не было никаких намеков на то, что опиаты действуют на мозг иначе, чем эндорфины. Поэтому было крайне сложно понять, почему наркоманы всегда говорят, что героин и прочие наркотики вызывают гораздо более сильное удовольствие, чем что-либо еще в жизни. Те различия, которые мы открыли, могут объяснять это", — заявил Марк фон Застров (Mark von Zastrow) из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США).Морфий, героин и другие опиаты похожи по структуре на молекулы эндорфинов — природных гормонов, играющих ключевую роль в работе центра удовольствия в мозге человека. Когда опиаты попадают в организм, они взаимодействуют с теми же нейронами, что и эндорфины, вызывая мощнейший прилив удовольствия.Как рассказывает фон Застров, все это мешало наркологам создать вакцину от героина, "натравливающую" иммунитет на молекулы наркотика, или лекарство, которое блокировало бы его воздействие на нейроны. По сути, все современные препараты, позволяющие откачивать наркоманов, блокируют работу всех опиодных рецепторов, что дает множество неприятных побочных эффектов.