Украина и Грузия имплементируют Конвенцию Пан-Евро-Мед в Зону свободной торговли

Грузия станет первой страной, с которой Украина имплементирует Региональную конвенцию о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения, известную как Пан-Евро-Мед, в уже действующую ЗСТ. Об этом сообщила Торговый представитель Украины Наталья Микольская в Facebook."Начинаем процедуру внесения изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Грузия о свободной торговле. Это расширит и диверсифицирует наш экспорт", - заявила она.Как объяснила Микольская, применение Конвенции Пан-Евро-Мед между странами будет на практике выглядеть следующим образом: товары, изготовленные на территории Украины из грузинского сырья и комплектующих, будут экспортироваться в другие страны-участницы Конвенции с накоплением преференциального статуса. Аналогично выглядит ситуация и с грузинскими товарами, изготовленными из украинских комплектующих и сырья.Напоминаем, Украина присоединилась к Пан-Евро-Мед в ноябре 2017 года. Участниками Конвенции являются страны ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли, а также Турция, Албания, Македония, Иордания, Черногория, Сербия, Фарерские острова, Марокко, Алжир, Тунис, Сирия, Ливан, Палестина, Босния и Герцеговина, Египет, Израиль и Молдавия.