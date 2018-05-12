Украина планирует запустить новые международные проекты в Антарктиде

Украина планирует провести переговоры с представителями Франции, Турции и Норвегии по внедрению совместных проектов антарктических исследований. Об этом передает УНН, ссылаясь на пресс-службу Минобразования.

Встречи украинской делегации предусмотрены в рамках 41-го совещания Договора об Антарктике, который состоится 12-18 мая в Буэнос-Айресе.

Там Украина планирует предоставить документ с собственным видением приоритетных направлений развития науки в Антарктиде.

Напомним, 22 марта в Антарктиду отправятся две украинские экспедиции.

Фото: dmr-travel.ru