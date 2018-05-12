Украина завоевала 3 медали на чемпионате Европы по каратэ

Сборная Украины по каратэ в разделе кумитэ завоевала по одной золотой, серебряной и бронзовой медалей на чемпионате Европы, который проходил в сербском городе Новый Сад.

Несмотря на не очень удачный ход соревновательного сезона звезда украинского каратэ Анжелика Терлюга принесла нашей стране единственную золотую медаль. Одесситка на пути к финалу победила представительниц Болгарии (3–1), Германии (1–1), Люксембурга (6–1) и Италии (3–2). В финале чемпионка вырвала медаль у хорватки Алесандры Хасани (3–1).

В категории до 61 кг серебряную награду команде принесла более опытная Анита Серегина. По ходу турнира девушка победила соперниц из Словении (2–0), Македонии (0–0), Бельгии (1–0) и Норвегии (2–0). В финале Серегина проиграла француженке Люси Игнас.

Лидер сборной Станислав Горуна смог довольствоваться только бронзой в весовой категории до 75 кг, где выступают настоящие звезды мирового каратэ. По ходу соревнований львовянин победил представителей Чехии (1–0), Португалии (3–1) и Франции (2–0). В полуфинале украинец встретился со звездным венгром Габором Харшпатаки и проиграл со счетом 0–3.

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