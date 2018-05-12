Украинский автопром потерял за месяц 13 процентов объема

Объем выпуска автотранспорта на Украине за апрель 2018 года сократился на 13% по сравнению с мартом месяцем текущего года.

Об этом в ночь на субботу сообщает ассоциация «Укравтопром». При этом приводятся предварительные данные ассоциации, из которых следует, что в течение апреля шесть действующих украинских автотранспортных заводов произвели 675 автомобилей.

«Таким образом, по сравнению с прошлым месяцем объём выпуска автотранспорта в стране снизился на 13%», - заключает «Укравтопром».

Напомним: ранее сообщалось о том, что на Украине упали объемы производства стали.