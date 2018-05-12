Украинского моряка, обвиняемого в убийстве, могут повесить в Иране, у Порошенко просят его спасти

Находящемуся в иранской тюрьме моряку из Одессы Андрею Новичкову грозит смертный приговор, в Украине начат сбор подписей в его защиту под петицией к президенту Петру Порошенко.

Петиция на официальном интернет-представительстве президента Украины размещена 10 мая.

В документе сказано, что старший помощник капитана Андрей Новичков больше года находится в иранской тюрьме по обвинению в убийстве, которого он не совершал.

«Если суд шариата признает его виновным, ему грозит смертная казнь через повешение», — сказано в петиции.

Отмечается, что утром 17 января 2017 года на судне Arezoo (флаг Ирана, порт приписки Qeshm) младший рядовой матрос, иранец Mohammad Bahranpoor выпрыгнул за борт.

Свидетелем ЧП стал Новичков, который «был единственным христианином на борту судна». Он сразу поднял тревогу и организовал спасательные работы.

Тело матроса найдено не было. По прибытии в Иран Новичкова сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве.

«Требуем защиты гражданина Украины Новичкова Андрея Александровича от смертной казни», — говорится в петиции.

Заявители просят, чтобы Порошенко, как гарант Конституции Украины, рассмотрел дело Новичкова. Кроме того, заявляется о необходимости создания межгосударственной комиссии, которая сможет ознакомиться с материалами дела. Она должна дать заключение о легитимности уголовного процесса и о соблюдении порядка суда и следствия. При обнаружении нарушений комиссия обязана будет обратиться в соответствующие инстанции и международные организации.

На 11 май уже собрало более 1350 подписей.

Как сообщили в оказывающей помощь морякам благотворительной организации «Ассоль» (Одесса), Новичков находится в тюрьме Эвин (город Тегеран).

«В случившемся с иранским матросом обвиняют Андрея — как единственного не мусульманина на судне, и единственного, кто последним видел этого матроса. По закону шариата ему грозит кисас (воздаяние равным за равное). То есть, если умер мусульманин — кто-то должен за это ответить», — пояснили в организации.

Дело Новичкова ведется на фарси (персидский язык). Поэтому украинец не может ознакомиться с материалами, не понимает, в чем конкретно и на каких основаниях его обвиняют.

Двое адвокатов (граждан Ирана) взяли у моряка за услуги деньги, но, как отмечают в организации, ничего не сделали для его защиты. За время отсутствия Новичкова в Украине умерла его мать, которая была серьезно больна, и для лечения которой он пытался заработать деньги, уходя в рейс.