Умер политолог Игорь Бунин

На 73-м году жизни умер президент фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин. Об этом ТАСС сообщил глава Российского еврейского конгресса (политолог входил в его состав) Юрий Каннер.

«Трагическая история. Теплый, умный, очень образованный человек, мы постоянно с ним встречались. В Израиле 8, 9 мая мы с ним вместе открывали выставку, рассказывающую о Холокосте в Кнессете, вместе участвовали в шествии "Бессмертного полка" в Нетании», — сказал Каннер. Он добавил, что о причинах смерти ему ничего не известно.

Каннер также сообщил, что РЕК готов оказать всю необходимую помощь в организации похорон политолога, которые состоятся на следующей неделе.

После окончания в 1970 году исторического Московского университета и работы в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук и академическом Институте проблем рабочего движения, Игорь Бунин в 1992 году стал экспертом Фонда Михаила Горбачева. С 1993 года он работал политтехнологом и возглавлял Центр политических технологий.