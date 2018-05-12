В Британии предрекли долгосрочное лидерство России в экспорте углеводородов

Россия к 2040 году останется одним из крупнейших мировых экспортёров первичных энергоресурсов, отмечается в прогнозе экспертов британской компании BP, сообщает ТАСС.

По расчётам специалистов, к указанному периоду Россия будет обеспечивать до 5% мирового спроса на углеводороды. В частности, страна будет экспортировать примерно 9 миллионов баррелей нефти в сутки.

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Объём экспорта газа к 2040 году, как полагают в BP, составит примерно 36 миллиардов кубических футов.

Как отмечают британские экономисты, Россия уступит лидерство по добыче жидких углеводородов США и Саудовской Аравии.

В то же время наряду с Соединёнными Штатами, наша страна останется лидером по добыче газа, производя 72 миллиарда кубических футов газа.

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