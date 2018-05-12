В Британии семья сняла на видео проделки полтергейста

Семейная пара из Великобритании Роберт и Паулина и их 33-летний сын Барри считают, что в их доме находится портал в потусторонний мир.

По их словам, странные вещи стали происходить в доме около шести лет назад. Из-за этого к ним перестали приходить друзья. Роберт установил в доме камеры видеонаблюдения, и то, что они зафиксировали повергло всюсемью в шок.

Камера сняла целый ряд необъяснимых явлений — движущиеся предметы и странные тени. 33-летний Барри заявил, что его преследует «гость» черного цвета, который мешает ему спать. Барри отметил: «Я видел эту тень три раза в доме, и каждый раз она пыталась спрятаться от меня. Однажды я, когда спускался по лестнице, почувствовал его присутствие позади себя и резко повернулся. Это была не моя тень, это было похоже на черную массу».