В Германии попросили ФИФА защитить Зеппельта

Глава комитета Бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг назвал решение РФ не пускать на территорию журналиста Хайо Зеппельта «не только полностью лишенным основания, но и еще и совершенно скандальным». Об этом пишет «Интерфакс».

Парламентарий также призвал ФИФА повлиять на ситуацию. Фрайтаг сообщил, что с нетерпением ждет реакции главы организации Джанни Инфантино, так как именно ФИФА в свое время выдала Зеппельту аккредитацию на работу на Чемпионате мира по футболу в РФ.

Глава немецкой футбольной федерации Райнхард Гриндель заявил о своей полной убежденности в том, что ФИФА воспользуется имеющимся влиянием, чтобы Зеппельт мог беспрепятственно выполнять свою работу в России.

Напомним, 11 апреля стало известно, что Хайо Зеппельт стал в России «персоной нон грата» и власти не дали ему разрешения приехать на Чемпионат мира по футболу.