В небе над Калифорнией сняли на видео странное свечение в небе

Житель американского города Санта-Мария штата Калифорния по имени Карлос Домингес на днях запечатлел странное оранжевое свечение в небе, возникшее в ночное время.

Отмечается, что таинственный источник света осветил улицы. При этом свечение не отражалось в стекле автомобиля, так как время от времени скрывалось за деревьями во время съемки.

Пользователи сети заметили сходство оранжевого света с другими явлениями, которые происходили ранее. Однако, источник света никто из очевидцев определить не смог.

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