В результате авиаудара США в Сирии погибли 17 человек

Ракеты, выпущенные самолетами международной коалиции во главе с США, уничтожили две деревни на юге сирийской провинции Эль-Хасаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение.

При первом ударе по деревне Аль-Ахмади в районе Абу-Хамида погибли восемь человек. В результате второго налета на деревню Хидаж, находящуюся на юго-востоке от города Эль-Хасаке, на месте погибли четыре ребенка и пять женщин. Ракеты попали в жилые дома.

В начале мая в результате ударов коалиции по поселению Аль-Фадель в той же провинции Эль-Хасаке погибли не менее 25 человек.

В коалиции вынуждены были признать, что с 2014 года из-за ее авиаударов в Сирии и Ираке погибли не менее 883 мирных жителей.