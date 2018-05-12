В Ставрополе в ДТП с бетономешалкой погибли два человека

В Ставрополе на улице Мичурина произошло ДТП с участием грузовика-бетономешалки, в результате которого погибли два человека, один получил травмы, сообщили журналистам Ставропольского краевого телевидения в пресс-службе регионального УГИБДД.

Читайте по теме

В Подмосковье в массовом ДТП пострадали пять человек

Инцидент случился в субботу около 14:30 по местному времени, в результате после опрокидывания КАМАЗа-бетономешалки на внедорожник «Нива» на дороге образовался транспортный затор.

Отмечается, что водитель ехавшего с уклона грузовика не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение.

От удара автомобиль перевернулся и упал на припаркованную рядом «Ниву». Водитель и пассажир внедорожника погибли на месте. Пассажира КАМАЗа с травмами доставили в больницу. Сам водитель бетономешалки не пострадал.

По факту ДТП организована проверка. В ближайшее время специалистам предстоит установить причины аварии.

Яндекс.Дзен

День 12 мая в истории

Генерал объяснил, как Израилю удалось уничтожить российский «Панцирь-С1» в Сирии

В Совфеде прокомментировали планы ПФР увеличить расходы на выплату пенсий