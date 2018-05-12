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В Тбилиси отпустили задержанных посетителей ночных клубов


Добавлено: 12 май 2018 в 13:35, Категория: Новости на сегодня
В Тбилиси отпустили задержанных посетителей ночных клубов

Все участники протестной акции после силовой операции в ночных клубах в Тбилиси, задержанные за неповиновение полиции и мелкое хулиганство, освобождены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение МВД Грузии.

«В последнее время мы стали свидетелями смерти нескольких молодых людей, которые приняли наркотик именно в этих клубах. Сотрудники МВД в течение последних трех месяцев вели интенсивное наблюдение в ночных клубах Тбилиси, в том числе "Басиани" и "Галери". На основании судебного решения сотрудниками МВД в этих клубах были произведены контрольные закупки наркотиков», — говорится в заявлении МВД.

Ведомство также сообщило, что между сотрудниками клубов и восемью задержанными наркоторговцам была установлена связь.

«Один из задержанных наркодилеров является сотрудником охраны клуба. При обыске в клубе у него были обнаружены наркотики в большом количестве, подготовленные для реализации», — сообщил МВД.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что после спецоперации в ночных клубах «Басиани» и «Галери» в центре Тбилиси несколько сот молодых людей ночью собрались перед парламентом. За нарушение правопорядка, мелкое хулиганство и неповиновение полиции были задержаны 60-70 человек.

В Тбилиси прошли обыски и начались беспорядки pic.twitter.com/Q56Ot9fbST

— Сергеевич (@boroda_2591) 12 мая 2018 г.

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Добавлено: 12 май 2018 в 13:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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