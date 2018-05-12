В Волгоградской области состоится сбор с должностными лицами инженерных войск

В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации состоится сбор с должностными лицами по вопросам инженерно-технического обеспечения.

Сбор пройдет с 14 мая на базе межвидового регионального учебного центра (г. Волжский, Волгоградская область).

В рамках сбора будут рассмотрены вопросы организации эксплуатации и выхода в ремонт вооружения, военной и специальной техники в соединениях и воинских частях, порядок содержания средств инженерного вооружения в парках.

В ходе проведения сбора будет продемонстрирована перспективная и стоящая на вооружение военная и специальная техника инженерных войск.