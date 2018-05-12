В ЗВО стартовал третий этап конкурса «Воздушный контроль»

На полигоне Лужский в Ленинградской области стартовал третий этап конкурса операторов беспилотных летательных аппаратов «Воздушный контроль». Лучшие расчеты БЛА общевойсковых объединений Западного военного округа будут соревноваться за право защищать честь округа на всеармейском этапе.

Участников конкурса ожидают испытания по теоретической, огневой, физической подготовке, выполнение нормативов по развёртыванию комплексов и по разработке программы полёта. В состязаниях по практическому пилотированию конкурсанты будут оценены по результатам упражнений «поиск целей», «корректировка огня артиллерии», «выполнение посадки на точность приземления». Все конкурсные задания военнослужащим предстоит выполнять днём и ночью.

К проведению конкурса привлечены около 100 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.