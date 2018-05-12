Верховный суд допросил главу Миграционной службы по делу о лишении Саакашвили украинского гражданства

11 мая на заседании Верховного суда, при рассмотрении иска лидера партии «Рух нових сил» Михеила Саакашвили о незаконности его лишения гражданства Украины, в качестве свидетеля был допрошен глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.Также суд исследовал письменные доказательства по делу. Во время этой процедуры представители истца в очередной раз поставили под сомнение подлинность подписи Саакашвили на заявлении о принятии в гражданство Украины и подали ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы.Вопрос по процедуре проведения такой экспертизы Верховный суд планирует решить на следующем заседании.Следующее судебное заседание по рассмотрению искового заявления Саакашвили к президенту Украины о признании незаконным и отмене указа о лишении его гражданства Украины состоится 18 мая.