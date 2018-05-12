Вместо денег Порошенко в Германии получил свиную рульку и бычий хвост (ФОТО)

Президент «незалежной» Петро Порошенко не зря съездил в Германию — ему удалось отведать рагу из бычьего хвоста.

Правда, для этого ему пришлось отъехать за 85 км от Ахена, где его мимоходом приняли Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, в Дюссельдорф. Но от соблазна отобедать в одном из ресторанов старого города Порошенко не смог и отправился туда на своём кортеже.

Порошенко и его свиту в Дюссельдорфе заметили репортёры одного из местных изданий. Кортеж украинского президента остановился у известного ресторана «Zum Schiffchen», где посетителей угощают «аутентичной немецкой едой».

Пресс-секретарь дюссельдорфской полиции рассказала журналистам, что поездка Порошенко из Ахена в Дюссельдорф «была не по графику, но согласована с нами».

Корреспондентам удалось узнать, что в ресторане Порошенко почему-то не налили пива, зато подали Schweinshaxe (свиную рульку) и Ochsenschwanzragout (рагу из бычьего хвоста).

Кортеж Порошенко в Дюссельдорфе