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Во Львове отменили концерт Козловского, выступавшего 9 мая в Москве


Добавлено: 12 май 2018 в 03:13, Категория: Новости на сегодня
Во Львове отменили концерт Козловского, выступавшего 9 мая в Москве

Ночной клуб «Галерея рыцарей» отказался от выступления Виталия Козловского, когда стало известно, что певец участвовал в концерте ко Дню Победы в Москве. Об этом изданию Zaxid.net сообщила администрация клуба.

«Концерт Козловского вместе с другим певцом Ivan NAVI должен был пройти в «Галерее рыцарей» 18 мая, но после публичного скандала с выступлением в Москве администрация этого клуба отказалась от выступления Козловского. В связи с этим с рекламных стендов во Львове снимают афиши концерта», – пишет издание.

Козловский не отрицает своего участия в московском концерте. Он утверждает, что в Москве пытался донести до слушателей мысль о том, «насколько сильна и талантлива наша страна, какие настоящие и достойные люди в ней живут и заслуживают мирного неба, что мы не хотим войны и гибели наших земляков».

Ранее певица Ирина Билык назвала Россию агрессором, чтобы разблокировать концерт во Львове.

Фото: karavan.ua


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Добавлено: 12 май 2018 в 03:13, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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