Встреча Трампа и Ким Чен Ына продлится «весь день»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына может занять весь день.

«Мы планируем проведение встреч на целый день 12 июня, оставляя за собой возможность расширить время саммита», — подтвердила она. Сандерс добавила, что встреча может не ограничиться одним днем. Представитель Белого дома признала, что успех встречи не гарантирован, но сама ее возможность показывает, что два государства стали на путь улучшения отношений.

Сара Сандерс отметила, что наилучшим результатом встречи стала бы договоренность о полной денуклеаризации полуострова.

«Мы намереваемся и дальше добиваться полной денуклеаризации. Также мы продолжим и оказывать максимальное давление [на КНДР], пока мы не увидим результата», — прояснила она позицию Белого дома.

По словам Сандерс, Трамп готов к любому исходу переговоров и будет «настороже».

По результатам саммита в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын сделают совместное заявление об окончании Корейской войны, утверждает японская газета Nikkei со ссылкой на свои источники. В 1953 году между двумя Кореями было заключено перемирие, но мирный договор так и не был пописан.