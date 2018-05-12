ВСУ понесли большие потери и лишились позиции под Горловкой: сводка о военной ситуации в ДНР

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга начальника пресс-службы ВС ДНР Даниила Безсонова.

Обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной.

Наиболее сложной она остается на Горловском направлении, где за минувшие сутки враг предпринял попытку улучшить свое положение, а также вел обстрелы по районам девяти населенных пунктов, выпустив при этом двадцать артиллерийских снарядов калибром 152 мм, сто двадцать три мины калибра 120 мм и тридцать 82 мм мин. Также применил вооружение БМП, различные гранатометы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении украинские оккупационные силы обстреляли район Вольво Центра г. Донецк, н.п Докучаевск и Спартак из 82 мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов. В ходе обстрелов противник применил гранатометы и стрелковое оружие.

Всего за прошедшие сутки оккупационные силы тридцать пять раз нарушили перемирие.

Хочу напомнить, что за минувшие сутки в результате обстрела со стороны оккупационных войск получил ранение один мирный житель в н.п. Зайцево.

Обстрел н.п. Зайцево вело подразделение украинских террористов по приказу военного преступника — командира 24-й бригады В.Гудзя. В результате обстрелов повреждения получили в том числе два домостроения.

Кроме того, в результате обстрела с позиций подразделения 93-й бригады вчера был ранен еще один мирный житель в г. Докучаевск, а также обстреляна общеобразовательная школа. Обстрел н.п. Докучаевск вели по приказу военного преступника — комбрига В.Клочкова.

К сожалению, при защите Республики погибло двое военнослужащих.

Вчера украинские террористы предприняли попытку улучшить свои позиции на Горловском направлении, которая не только не увенчалась успехом, но и усугубила положение боевиков.

В частности, украинские террористы силами до двух взводов попытались выдвинуться из н.п. Южное в направлении Никитовского района г. Горловка. Данный отчаянный шаг необходим был карателям для захвата нескольких позиций, чтоб в дальнейшем беспрепятственно выходить на юго-восточную окраину поселка, в так называемые Чигари.

Однако огнем наших подразделений из незапрещенного вооружения боевики были остановлены и понесли большие потери. А после отступили, при этом потеряли одну из своих господствующих высот южнее дачного поселка Чигари. Враг был остановлен и отброшен назад.

Всего украинские террористы в результате своей неудачной провокации потеряли до девяти убитыми и пяти раненными.

В настоящее время боевики, прикрываясь местными жителями, находятся в тактически невыгодном положении в полностью контролируемом с потерянных высот дачном поселке Чигари.

Важно отметить, что в результате преступных действий украинских карателей в данном районе в ходе огневой поддержки атаки наших позиций, при обстреле района шахты Гагарина, от оружия террористов ранение получил ребенок — девочка 2002 года рождения.

Данный «успех» украинские боевики хотели приурочить к приезду президента Украины Порошенко в Бахмутский район вместе со своими американскими кураторами. Но оказались в очень неудобном положении. Теперь украинскому президенту остается только врать, скрывая провал и реальные потери своих боевиков.

По данным от очевидцев, украинские террористы в настоящее время оккупируют в Чигарях несколько домов местных жителей и используют их в качестве живого щита для того, чтобы можно было эвакуировать своих погибших и раненых.

Хотим обратить внимание на данный факт международных организаций, которые в настоящее время находятся на территории Украины и фиксируют нарушения прав человека. Украинские террористы своими действиями не только нарушают права мирных жителей — захватывают дома и грабят имущество, но и подвергают их жизни и здоровье опасности.

Также своими неразумными действиями украинские террористы делают все, чтобы создать очередной очаг с гуманитарной катастрофой, которая резко ухудшит положение мирного населения в районах, прилегающих к линии боевого соприкосновения.