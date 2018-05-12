Законы, вступающие в силу 12 мая

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 520 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2009 г. № 295»

До конца 2019 года продлено действие Правил предоставления субсидий российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам на приобретение судов для рыбохозяйственного комплекса.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2018 года № 532 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям»

Установлены новые правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям. Речь идёт о лифтах, электропогрузчиках, конвейерном оборудовании, кондиционерах промышленных и для транспортных средств, буровых установках и др.

Получатели субсидий отбираются специальной межведомственной комиссией, а средства предоставляет Минпромторг России.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2018 года № 533 «Об утверждении Правил рассмотрения (урегулирования) споров и разногласий, связанных с установлением и (или) применением цен (тарифов), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2009 г. № 14 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российский Федерации»

Утверждены новые правила рассмотрения споров и разногласий, связанных с ценами (тарифами) в сфере ЖКХ и в области естественных монополий. В частности, установлено, что такие споры подлежат рассмотрению и разрешению ФАС России на основании заявления сторон.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2018 года № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка»

Подписанным постановлением, в частности, скорректированы правовые основы организации торговли электрической энергией и мощностью по регулируемым договорам, а также перечень существенных условий договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламентов оптового рынка.

Кроме того, определены особенности установления объемов поставки электрической энергии и мощности по регулируемым ценам (тарифам) для покупателей, функционирующих в отдельных частях ценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2018 года № 539 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2017 г. № 874»

Уточняются критерии, в соответствии с которыми устанавливаются максимальные суммы одной банковской гарантии и всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком в целях обеспечения уплаты налогов. В частности, исключен такой критерий, как величина собственных средств (капитала) банка.

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