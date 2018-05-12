Западные СМИ сравнили Трампа с Ельциным

Действия президента США Дональда Трампа на международной арене напоминают политические решения бывшего главы Российской Федерации Бориса Ельцина.

Такое мнение специалист по американо-российским отношениям в Королевском колледже Лондона Рут Дейермонд высказала в статье, опубликованной изданием The Independent.

По мнению эксперта, как и Трамп, Ельцин являлся довольно противоречивой фигурой, этаким «политическим уличным бойцом», удержавшимся благодаря стравливанию отдельных лиц и фракций друг с другом, а также сложным деловым отношениям с различными персонами внутри и вне правительства.

По мнению автора статьи, обоих политиков обвиняют в создании в своих странах условий, при которых высшие слои общества «наживаются на простых людях».