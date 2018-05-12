Зеркаль: Северный поток-2 позволит Германии контролировать газовый рынок Европы

Реализация проекта «Северный поток-2» даст Германии возможность контролировать европейский газовый рынок. Об этом в интервью 5 каналу заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Меркель понимает, что ее партнеры по коалиции очень в этом заинтересованы, она понимает все привлекательные стороны существования этого Северного потока, а потом фактически весь хаб, крупный рынок газа будет в Германии. И Германия уже будет диктовать политику, они считают, что и россиянам также, хотя у меня есть в этом сомнения. Но, по крайней мере Европу они будут контролировать полностью, включая Венгрию и другие маленькие страны, которые будут зависеть от цен на этом хабе, от того, как Германия будет поставлять, от контрактов и так далее», – полагает Зеркаль.

Ранее утверждалнардеп Антон Геращенко , что глава МВД Украины Арсен Аваков понизил шансы на строительство «Северного потока-2».

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