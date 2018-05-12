Жена Харви Вайнштейна Джорджина Чапман рассказала о том, как пережила скандал и развод

42-летняя Джорджина Чапман рассказала журналистам Vogue о том, как пережила бракоразводный процесс и скандал со своим бывшим мужем 66-летним Харви Вайнштейном.



«Я была настолько унижена и сломлена, что даже не могла выходить на улицу… На днях поднималась по лестнице и остановилась, будто дыхание перехватило… У меня бывают минуты ярости, замешательства и потери доверия. А бывает, я просто плачу, думая о детях. Какой будет их жизнь после всего произошедшего?» — рассказала Чапман журналу.

Скандал, в считанные дни развернувшийся вокруг ее любимого мужа, просто разбил Джорджину. Сейчас звезда посещает психотерапевта, который помогает справиться с последствиями пережитого стресса. Как признается Чапман, за пять дней она похудела на пять килограмм. «У меня кружилась голова. Первая история, появившаяся в газете, относится к тому времени, когда мы с Харви еще даже не встречались. А потом истории повторились, и я поняла, что этот случай не единичный. Поняла, что мне нужно забрать детей и уйти», — добавила Джорджина.

Ее семилетняя дочь Индия и пятилетний сын Дашиэлл, родившиеся в браке с Вайнштейном, покинули США, переехав в Лондон к родственникам Чапман.



Сейчас Вайнштейну приходится переживать не только развод с Чапман, но и оплачивать алименты другой бывшей жене. Бывшая жена продюсера попыталась добиться от Вайнштейна единовременного авансового платежа в размере пяти миллионов долларов на содержание детей. Вайнштейну пришлось отказать в выплате алиментов, ведь на данный момент у него финансовый кризис, из-за чего тот тратит множество денег на услуги адвокатов. Выплатить такую сумму Вайнштейн не сможет «по крайней мере в течение одного года». Причиной этого стали 1000 обвинений в сексуальных домогательствах.

«Харви всегда платил своим детям и будет выполнять обязательства,» – заявил представитель продюсера. Пять миллионов долларов были бы израсходованы на содержание двух младших дочерей Вайнштейна и Чилтон. Ив работала помощницей Вайнштейна в Miramax и вышла за него замуж в 1987 году. Супруги развелись в 2004 году, прожив в браке 17 лет.

Напомним, что помимо выплаты алиментов, продюсеру приходится отвечать на обвинения различных актрис. Актриса Сальма Хайек долгое время смотрела на происходящее со стороны, но решила не молчать и рассказать свою историю. Оказалось, она так же потерпела от непристойного поведения Вайнштейна во время съемок фильма «Фрида» (Frida) в 2002 году, но смогла отказать на все предложения продюсера. Харви Вайнштейн опроверг слова мексиканской актрисы, заявив, что у свидетелей, которые были во время съемок, другие воспоминания о происходящем тогда.