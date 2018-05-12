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Жители Тбилиси вышли на митинг с требованием отставки премьера


Добавлено: 12 май 2018 в 17:21, Категория: Новости на сегодня
Жители Тбилиси вышли на митинг с требованием отставки премьера

В центре Тибилиси проходит массовая акция протеста.

Жители грузинской столицы вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра страны Георгия Квиркиашвили и главы Министерства внутренних дел Георгия Гахарии после проведенной накануне операции с участием спецназа по задержанию наркореализаторов в ночных клубах города. Об этом сообщает РИА Новости в субботу.

В результате спецоперации местным стражам порядка удалось задержать восемь наркоторговцев. По данным телекомпании «Рустави 2», всего в клубах в минувшую ночь задержали около 70 человек, которых вскоре освободили.

 


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Добавлено: 12 май 2018 в 17:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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