Жители Тбилиси вышли на митинг с требованием отставки премьера

В центре Тибилиси проходит массовая акция протеста.

Жители грузинской столицы вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра страны Георгия Квиркиашвили и главы Министерства внутренних дел Георгия Гахарии после проведенной накануне операции с участием спецназа по задержанию наркореализаторов в ночных клубах города. Об этом сообщает РИА Новости в субботу.

В результате спецоперации местным стражам порядка удалось задержать восемь наркоторговцев. По данным телекомпании «Рустави 2», всего в клубах в минувшую ночь задержали около 70 человек, которых вскоре освободили.