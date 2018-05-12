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Знание морских традиций и ритуалов проверят у преподавателей Нахимовских училищ


Добавлено: 12 май 2018 в 23:28, Категория: Россия
Знание морских традиций и ритуалов проверят у преподавателей Нахимовских училищ

Во время представления в Петербурге нового главы Нахимовского военно-морского училища контр-адмирала Анатолия Минакова, главком военно-морского флота адмирал Владимир Королев распорядился проверить преподавателей училищ на знание морских традиций.

У них должен быть соответствующий опыт и уровень знаний истории флота, а также морских традиций. Королев заявил, что от этого непосредственно зависит качество занятий кадетов, сама заинтересованность учащихся.

Адмирал рассказал, что проводят работу по улучшению базы для морской подготовки. В частности, через какое-то время планируют оборудовать сигнальный мостик, поставку автопрокладчиков и прочего штурманского оборудования.

Накануне учебный парусник «Паллада» вернулся из первого рейса во Владивосток. Он посетил южнокорейский порт Пусан и японский порт Нагасаки.


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Добавлено: 12 май 2018 в 23:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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