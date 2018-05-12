Звезда «Секса в большом городе» Кристин Дэвис усыновила еще одного ребенка

Звезда сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис усыновила еще одного ребенка. Об этом в субботу, 5 мая, рассказал в своем Facebook журналист Марк Малкин.



«Семья Кристин Дэвис стала больше. У меня есть эксклюзивное сообщение о том, что звезда «Секса в большом городе» усыновила мальчика. Дэвис впервые стала мамой в 2011 году, когда она удочерила девочку по имени Джемма Роуз. «Это то, чего я очень давно хотела. Исполнение этого желания еще более прекрасно, чем я когда-либо себе это представляла. Я чувствую себя очень счастливой», — говорила она в старом интервью. Теперь она счастлива вдвойне! Поздравляю!» — написал он.

Сам процесс усыновления для актрисы не самый приятный. «Когда вы впервые забираете ребенка, вам говорят, что вы должны относиться к нему словно вы его няня, потому что родная мать может передумать и забрать его. Во всех штатах дела обстоят по-разному. Но в Калифорнии на это дается 48 часов. Вы пытаетесь думать, что вы просто няня, но это невозможно», — говорила она.

А скандал вокруг съемок третей части полнометражного фильма «Секс в большом городе» то утихает, то вновь разгорается. Сара Джессика Паркер отрицает конфликт с Ким Кэтролл. В последнее время она старалась наладить отношения с актрисой, но та не поддалась.

Всё началось с отказа Кэтролл сниматься в третьей части фильма «Секс в большом городе», что не очень обрадовало ее коллег, которые, кстати, моложе Ким. Паркер обвинила именно Кэтролл в том, что картина не выйдет в свет и даже появились новости о том, что актрисе, сыгравшей Саманту, ищут замену. Паркер заявила, что из-за слишком больших требований ее коллеги были отменены съемки третьей части. Та, в свою очередь, отрицала обвинения и сказала, что просто не хочет сниматься, да и отношения с командой у нее не самые лучшие.

Несмотря на то, что Кэтролл решила раскрыть всю подноготную съемок, рассказав о недоброжелательных отношениях между актерами, исполнительница роли Кэрри Брэдшоу в недавнем интервью заявила, что конфликта никакого и не было.

«Я бы просто хотела напомнить всем, что между нами нет никакой вражды. Я никогда не произносила жестоких и недоброжелательных слов. Я всегда ценила работу Ким и ее вклад. Если она решит не сниматься в третьей части фильма, то я ничего не смогу сделать, чтобы изменить ее решение, и, думаю, мы просто должны уважать ее решение. И это единственное, что я когда-либо говорила об этом».

«Я никогда не выясняла отношения ни с кем публично и не стала бы этого делать. Люди не должны запомнить нас как двух женщин, которые выясняли отношения на съемочной площадке, потому что этого просто не было. Мы потратили 12 лет своей жизни, чтобы сделать то, что я действительно очень люблю и чем горжусь», — сказала Паркер.