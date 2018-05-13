Андрей Федун: Промес и Луис Адриано должны забивать в РФПЛ по 25 голов каждый

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости, Сергей Астахов. Для лучшего бомбардира чемпионата России Куинси Промеса из "Спартака" 15 голов мало, голландский футболист, как и его одноклубник бразилец Луис Адриано, должны забивать минимум по 25 голов каждый, заявил член совета директоров столичного клуба Андрей Федун.

В матче 30-го тура чемпионата России "Спартак" в воскресенье на своем поле проиграл "Динамо" со счетом 0:1. Промес с 15 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

"Хотелось бы более яркого сезона от Промеса, он свои 25 голов должен забивать в нашем чемпионате. У него есть всё. Нужно выигрывать чемпионат, не нужно быть лучшим бомбардиром. Или становиться бомбардиром и выигрывать чемпионат. Лучший бомбардир с 15 мячами – это мало. Салах в чемпионате Англии, где ходить невозможно, забивает 50. Значит, у нас игрок уровня Адриано и Промеса должен забивать минимум по 25 каждый. У нас два прекрасных нападающих", - сказал Федун журналистам.

Он также ответил на вопрос, кто стал лучшим игроком "Спартака": "Я за героизм (Романа) Зобнина. Выйти через пять месяцев после такой тяжелейшей травмы, под конец сезона набрать такую форму... Он молодец. На поле в последних матчах он бьется, несмотря ни на что".