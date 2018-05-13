Черный «алмазный» летающий объект удивил жителей Колорадо

Уфологи изучают видео, снятое жителями американского штата Колорадо, которые были удивлены, увидев в небе странный объект.

По данным источника, неопознанный летающий объект появился три дня назад, 10 мая, в небе над озером Стенли, что в окрестностях города Уэстминстер. Очевидцы заявляют, что видели черный «алмазный» корпус НЛО, который напомнил им надутый мешок для мусора. Таинственный объект летел на высоте примерно 600 метров, двигаясь с юга на север.

Опытные уфологи пообещали внимательно изучить видеоролик и вынести свой вердикт.