Что Ева Грин и Мэтт Диллон делают в Московской области?

Покупатели одного из супермаркетов Московской области без поездки в Голливуд смогли сфотографироваться с 37-летней актрисой Евой Грин, известной по фильмам «Мечтатели», «Казино Рояль», сериалу «Страшные сказки». Грин сопровождал актер Мэтт Диллон, который также фотографировался с поклонниками. Что же забыли в магазинах России именитые звезды?



Актерам пришлось перевоплотиться в «земную» одежду и появится без голливудского грима для съемок в фильме Proxima французского режиссера Элис Винокур. Некоторые сцены в фильме снимаются в Звездном городке в Московской области, поэтому звезды и оказались в России. На других фотографиях в интернете можно увидеть сцены, снятые уже в других местах: Ева Грин и Мэтт Диллон в скафандрах, у костра, с охранниками, в окружении коллег.

Фильм Proxima буде посвящен космосу: Ева Грин сыграет женщину-астронавта, которая готовится к полету на Международную космическую станцию.

Напомним, что в будущем фильме «Дамбо» Тима Бертона сыграет Ева Грин, которая убдет работать с режиссером в третий раз. Она получила роль французской воздушной гимнастки Колетт. Также ведутся переговоры с Дэнни ДеВито. Если тот подпишет контракт на сотрудничество, то сыграет Вандемира, на которого по сюжету фильма работае Колетт.

Фильм Бёртона будет сочетать в себе элементы игрового кино и компьютерной графики. Съемки фильма еще не начаты, но судя по тому, что на неделе в проект утвердили сразу двух актеров, Disney хочет начать съемки в ближайшее время.

«Дамбо» — киноверсия классического мультфильма студии Disney выпущенного в 1941 году. Это четвертый полнометражный анимационный фильм студии Уолта Диснея, но при этом самый короткий (хронометраж мультфильма составляет всего 64 минуты). «Дамбо» должен был залатать прорехи в бюджете студии после финансовых потерь от «Фантазии».