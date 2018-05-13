Дизайнер свадебного платья принцессы Дианы о свадебном наряде Меган Маркл

65-летний валлийский модельер Дэвид Эмануэль прославился в первую очередь за счет платьев, которые создал для самой принцессы Дианы. Журналисты не могли не поинтересоваться у дизайнера, какой наряд тот предложил бы для будущей жены принца Гарри.



«Во что бы я одел Меган? Я выбрал бы гладкий материал и чистые цвета, длинный шлейф. Она не может выглядеть секс-бомбой на свадьбе, но она должна быть царственной», — поделился мнением модельер.

Для Дианы Спенсер он создал пышное свадебное платье из шелка оттенка слоновой кости, украсив наряд жемчугом, пайетками и старинным кружевом. На этом сотрудничество Дэвида и Дианы не окончилось, и тот продолжил создавать наряды для ее туров. «Когда Диана входила в комнату, она освещала ее. Я скучаю по этому. Скучаю по ее веселью. У нее были блестящие глаза и много озорства. Она была милой и заботливой. Всякий раз, когда я работал над созданием платья, она писала записку, в которой благодарила меня. Даже когда очень спешила, всегда находила минуту, чтобы взять авторучку. Она была прекрасной, прямолинейной и особенной», — вспомнил о покойной принцессе модельер.

Напомним, выбирая платье для торжества, будущая супруга принца Гарри руководствовалась собственным вкусом и советами своей подруги и стилиста Джессики Малруни. «Меган и Джессика были на первой примерке платья и получили возможность выбирать среди нескольких вариантов дизайна. Меган сказала, что ей нравится, а что нет. Она попросила использовать ее любимые элементы: вышивку и рукава,» говорит инсайдер, добавив, что имя дизайнера знает только узкий круг из пяти человек.

Королевский хроникер Омид Скоби сообщил в интервью Good Morning America, что свадебное платье Маркл будет «простым, стильным и очень элегантным». «Обсудили массу вариантов и в итоге выбрали лучший из них,» рассказывает о примерке платья Скоби.

Принц Гарри дал свободу действий своей возлюбленной в выборе платье. Сообщается также, что Джессика Малруни помогает невесте принца и в подготовке других составляющих торжества. Источник из королевского окружения добавил, что дочь Малруни будет девочкой-цветочницей на свадьбе, как и принцесса Шарлотта.