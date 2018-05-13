Для взрывов у церквей террористы использовали детей-смертников (ВИДЕО)

Террористы, организовавшие теракты у христианских церквей в индонезийском городе Сурабая, использовали в качестве смертников детей. Об этом заявил президент страны Джоко Видодо.

Кроме того, представитель антитеррористического подразделения рассказал, что за нападением стоит местная группировка. Он не исключает, что теракты могли быть связаны с бунтом в тюрьме города Депок, где содержатся арестованные террористы.

В связи с беспорядками полицейским удалось нейтрализовать четверых боевиков и арестовать двух женщин, принадлежащих исламской группировке «Джамаа аншарут даулах». Полиция проверяет связь ликвидированных террористов с организацией и подготовкой взрывов около церквей.

По последним данным, в результате атаки погибли не менее 11 человек, более 40 ранены. Россиян среди них нет.