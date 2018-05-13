ДНР: Александр Бородай стал почётным гражданином Республики (ВИДЕО)

11 мая во время торжественного собрания в честь Дня Республики в Донецке главе Союза добровольцев Донбасса Александру Бородаю было присвоено звание «Почетный гражданин Донецкой Народной Республики» за укрепление международного авторитета страны и особые заслуги в становлении и развитии ДНР.

Также глава ДНР Александр Захарченко вручил лидеру русских добровольцев наградные часы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давненько я здесь не был. Прошло уже три с половиной года. Вы знаете, в своё время, когда я выступал на площади Ленина перед людьми, я им говорил — я говорю вам: „Дончане, Россия с вами! Русский народ с вами!“

Я общался с журналистами, меня некоторые спрашивали: „А вам не кажется, что вы их обманули?“ Хочу вам сказать: нет, не кажется — Россия с вами, русский народ с вами, и русские добровольцы с вами. Вы сейчас, как я вижу, справляетесь хорошо. Республика строится, созидается. Честно говоря, мне очень приятно посмотреть на город Донецк», — заявил во время выступления Бородай.

«Александр Владимирович, тебе просто огромное спасибо и всем, кто вместе с тобой. За то, как красив и хорош город Донецк, несмотря на военную угрозу», — поблагодарил лидер русских добровольцев главу ДНР.

«Но если уж грянет настоящая, серьёзная военная гроза, будьте уверены, что мы, русские люди, русские добровольцы, Россия — не откажем вам ни в помощи, ни в поддержке», — добавил Александр Бородай.

Александр Чаленко, ПолитНавигатор