«Докажи это, мамочка!»: 13 россиян спутали планы спецпрокурора США Мюллера

Бывший федеральный прокурор округа Колумбия Джозеф Дидженова в эфире Fox News заявил, что Мюллеру для расследования «вмешательства РФ» в президентские выборы США 2016 года нужно было «что-то русское, как соус для салата».

По его словам, спецпрокурор США не ожидал, что россияне, которые проходят по делу о вмешательстве в выборы, начнут отстаивать свои интересы и дело дойдет до суда. Федеральное агентство новостей передает, что Роберт Мюллер составил обвинительные заключения против 13 человек и корпораций из РФ.

«Но — бинго! Кто-то один явился и сказал: «Докажи это, мамочка!»», — сказал экс-прокурор Дидженова.