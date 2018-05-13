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» » «Докажи это, мамочка!»: 13 россиян спутали планы спецпрокурора США Мюллера

«Докажи это, мамочка!»: 13 россиян спутали планы спецпрокурора США Мюллера


Добавлено: 13 май 2018 в 12:19, Категория: Новости на сегодня
«Докажи это, мамочка!»: 13 россиян спутали планы спецпрокурора США Мюллера

Бывший федеральный прокурор округа Колумбия Джозеф Дидженова в эфире Fox News заявил, что Мюллеру для расследования «вмешательства РФ» в президентские выборы США 2016 года нужно было «что-то русское, как соус для салата».

По его словам, спецпрокурор США не ожидал, что россияне, которые проходят по делу о вмешательстве в выборы, начнут отстаивать свои интересы и дело дойдет до суда. Федеральное агентство новостей передает, что Роберт Мюллер составил обвинительные заключения против 13 человек и корпораций из РФ.

«Но — бинго! Кто-то один явился и сказал: «Докажи это, мамочка!»», — сказал экс-прокурор Дидженова.


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Добавлено: 13 май 2018 в 12:19, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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