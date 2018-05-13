Друга устроившего резню в Париже чеченца задержали для допроса

Полиция задержала для допроса друга Хамзата Азимова — уроженца Чечни, устроившего накануне резню в центре Парижа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Друг Азимова был задержан во французском Страсбурге. Он 1997 года рождения, как и Азимов.

По данным телеканала BFM TV, молодой человек был задержан после допроса родителей Азимова и обыска в их квартире.

12 мая Азимов с ножом напал на прохожих в центре французской столицы, выкрикивая: «Аллаху акбар!». Он убил одного человека и ранил еще четырех. Нападавший был застрелен полицией. Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» заявила, что атака была совершена от ее имени.