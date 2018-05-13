Эмили Ратаковски в июньском номере журнала Marie Claire: о браке, феминизме и политике

26-летняя модель Эмили Ратаковски, звезда инстаграма, стала героиней июньского номера журнала Marie Claire. В интервью журналистам девушка рассказала, как относится к феминизму, общественному мнению о ее внезапном замужестве и политике.



Всего три месяца прошло после начала отношений Эмили Ратаковски и ее возлюбленного Себастьяна Бир-Маккларда и те сразу пошли под венец. Такое скоропостижное решение выйти замуж вызвало шок у поклонников модели. После того, как Эмили выставила на показ первые фотографии с мужем, общественность начала делать ставки на длительность брака. «Они отводили нам три недели», — говорит модель. Свой выбор Эмили считает серьезным и утверждает, что такая реакция общественности вызвана тем, что вышла замуж она не так, как делают это все. «Никто всерьез не воспринимает женщин и их выбор, особенно если эти женщины для них специфичны и выходят замуж не так, как это принято, нетрадиционным образом».

Несмотря на то, что некоторые считают модель легкомысленной, в частности из-за откровенных фотографий, Эмили остается другого мнения и четко знает, как относится к своей карьере. «Я всегда относилась к этому очень серьезно. Мне есть что доказать, и не только актерскими способностями или внешними данными. Речь шла о том, чтобы меня воспринимали всерьез. Я никогда не относилась к этому легкомысленно».



Также модель рассказала о феминизме. «Мы живем в патриархальном мире, где царит женоненавистничество. Женщин рассматривают сквозь призму мужского взгляда. Но если их это устраивает и делает счастливыми, должны ли они испытывать за это вину? Я не знаю ответа. Свобода выбора — вот в чем заключается феминизм. Делай что хочешь!»

О политических взглядах Ратаковски тоже не молчала. «Я придерживаюсь лево-радикальных взглядов и надеялась, что с приходом к власти Трампа начнется радикализация. Я видела много людей в розовых шляпах, которые публиковали фото в своих Instagram и думали, что они сделали что-то важное для мира. Но думаю, что это неправда. Я борюсь с ярлыком «активист», потому что в принципе борюсь с тем, что значит активизм в 2018 году в целом».

Напомним, поклонники предполагали, что если день свадьбы настанет, то супругом модели станет ее бойфренд Джефф Магид, с которым та была в отношениях три года, но оказалось, что выйти замуж суждено ей за другого.



«Сегодня я вышла замуж,» сообщила Ратакоски под фотографией со своим возлюбленным и теперь супругом продюсером Себастьяном Бир-Макклардом в инстаграме. Впервые с продюсером модель появилась в декабре прошлого года. Они вместе посетили баскетбольный матч в Нью-Йорке, да и влюбленными никому не показались.