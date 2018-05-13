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Facebook активирует услугу «Проверка безопасности» в Париже


Добавлено: 13 май 2018 в 04:35, Категория: Новости на сегодня
Facebook активирует услугу «Проверка безопасности» в Париже

Соцсеть Facebook активирует новую возможность «Проверка безопасности» во французской столице после недавнего нападения.

Канал BFM сообщил, что благодаря ей, пользователи соцсети смогут оперативно оповестить, что они уцелели после какого-либо происшествия.

Вечером 12 мая в результате нападения мужчины с ножом погиб один человек. Есть пострадавшие. Двое из них находятся в критическом состоянии. Врачи борются за их жизни, оказывая всю возможную помощь.

Отмечается, что преступника застрелили правоохранители. Его личность устанавливают.

France Info сообщил, что ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в Российской Федерации).

Ранее французский суд выдвинул обвинения семи задержанным по подозрению в участии в первомайских беспорядках.


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Добавлено: 13 май 2018 в 04:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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